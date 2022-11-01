Главврач больницы Мечникова отметил, что у женщины очень тяжелые травмы.

Супружескую пару, которая пострадала при взрыве на заправке во время ракетного удара по Днепру 25 октября, прооперировали. Их восьмилетний сын подходит то к маме, то к папе.

Об этом рассказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook

"25 октября на заправке в Днепре раздался взрыв. Настя с Алексеем, им по 28 лет, получили тяжелые ранения. Машину прорезали десятки обломков. Алексий, теряя много крови, делал все возможное, чтобы помочь жене выбраться. До последнего мгновения поддерживал ее, закрывая раны руками. Бригада экстренной медицинской помощи (руководитель Совета Шевченко) мгновенно доставила раненых в реанимацию Мечникова, оказывая самую важную экстренную помощь, спасая от кровотечения", - рассказал Рыженко.

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По его словам, Анастасию оперировали дважды – возле сердца изъяли два осколка и длительная операция на позвоночнике.

"Вставать пока не могут, функция нижних конечностей, к сожалению, очень пострадала. Восьмилетний сын подходит поочередно к маме и папе, не понимая тяжесть их состояния", - подытожил врач.

Ракетный удар по Днепру 25 октября - что известно

Россия поздно вечером 25 октября нанесла ракетный удар по Днепру. Обломки одной из ракет упали на заправку, где вспыхнул пожар.

На следующий день утром появилась информация о гибли двух человек, в том числе беременной женщины, а еще четверо - получили ранения, из них трое - в тяжелом состоянии.

В Офисе президента удар россиян назвали "очередным терактом", а президент Владимир Зеленский пообещал, что "возмездие будет справедливым и неизбежным".

Позже стало известно, что погибшая беременная украинка заживо сгорела в авто на территории заправки.

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