Поздно вечером во вторник, 25 октября, российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В соцсетях начали появляться сообщения о взрывах и пожаре, которые впоследствии подтвердились.
Как отметили в Офисе президента Украины, российские террористы запускали свои ракеты по городу.
По имеющейся информации, обломки снаряда упали на местную АЗС, автозаправочная станция загорелась.
По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, в результате атаки погибшие.
"Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один – в автомобиле, один – на автомойке, находящейся рядом с АЗС", – написал он.
Воздушной тревоги в области было объявлено в 21:05. По состоянию на 22:00 опасность сохраняется.
Обновлено (22:20): По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, россияне убили в Днепре двух человек, еще троих ранили.
"Такие предварительные данные после вечерней атаки на город. Враг попал в один из районов Днепра. Из-за удара произошел пожар на автозаправке. Все детали выясняются", – добавил он.
Ситуация на Днепропетровщине
Днепропетровская область, которая граничит с временно оккупированными районами Запорожской области и недавно освобожденными районами Херсонской области, подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов едва ли не ежедневно. От вражеского огня страдают, в частности, Никопольский и Криворожский район.
20 октября стало известно, что враг в Днепропетровской области нанес удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры, были серьезные разрушения.
В ночь на 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, почти 1 000 семей остались без света. В тот же день на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов были ранены три человека.
23 октября утром российские оккупанты снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Ранены пять человек, двое из них ехали в машине, когда рядом разорвался русский снаряд.
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