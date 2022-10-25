Есть попадание в автозаправочную станцию.

Поздно вечером во вторник, 25 октября, российские оккупанты нанесли удар по Днепру. В соцсетях начали появляться сообщения о взрывах и пожаре, которые впоследствии подтвердились.

Как отметили в Офисе президента Украины, российские террористы запускали свои ракеты по городу.

По имеющейся информации, обломки снаряда упали на местную АЗС, автозаправочная станция загорелась.

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По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, в результате атаки погибшие.

"Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один – в автомобиле, один – на автомойке, находящейся рядом с АЗС", – написал он.

Воздушной тревоги в области было объявлено в 21:05. По состоянию на 22:00 опасность сохраняется.

Обновлено (22:20): По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, россияне убили в Днепре двух человек, еще троих ранили.

"Такие предварительные данные после вечерней атаки на город. Враг попал в один из районов Днепра. Из-за удара произошел пожар на автозаправке. Все детали выясняются", – добавил он.

Ситуация на Днепропетровщине

Днепропетровская область, которая граничит с временно оккупированными районами Запорожской области и недавно освобожденными районами Херсонской области, подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов едва ли не ежедневно. От вражеского огня страдают, в частности, Никопольский и Криворожский район.

20 октября стало известно, что враг в Днепропетровской области нанес удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры, были серьезные разрушения.

В ночь на 22 октября оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровщины, почти 1 000 семей остались без света. В тот же день на Днепропетровщине в результате вражеских обстрелов были ранены три человека.

23 октября утром российские оккупанты снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области. Ранены пять человек, двое из них ехали в машине, когда рядом разорвался русский снаряд.

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