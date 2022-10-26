28-летний парень и 27-летняя девушка – тяжелоранены, а 30-летняя женщина находится в среднем состоянии.

В Днепре беременная женщина сгорела заживо в автомобиле на территории автозаправочной станции, в которую попали обломки вражеской ракеты вечером 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Ночной удар унес жизни беременной женщины и мужчины. Россияне атаковали ракетой Днепр. Загорелся пожар на автозаправке. Беременная женщина, заехавшая на АЗС, сгорела в машине заживо. Погиб и оператор автомойки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетный удар уничтожил АЗС и машины, стоявшие на ее территории.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели Днепра ликвидировали пожар на АЗС, который возник в результате вражеского обстрела вечером 25 октября.

"Пожар был локализован на площади 300 м кв. а впоследствии ликвидирован", - говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекалось 43 человека и 11 единиц техники.

Удар по Днепру 25 октября

Российские войска нанесли уда по Днепру 25 октября поздно вечером. Обломки снаряда упали на местную АЗС, вызвав пожар.

По обновленной информации по состоянию на 7:00, в результате атаки врага погибли два человека, в том числе беременная женщина, еще четверо - госпитализированы в больницу с ранениями; трое - в тяжелом состоянии.

В Офисе президента удар россиян назвали "очередным терактом". "Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик-Тока призывают "сжигать" украинцев", - написал в соцсетях глава ОПУ Андрей Ермак.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский пообещал, что "возмездие будет справедливым и неизбежным".

Обстрелы в Днепропетровской области - новые данные

Оккупанты снова ударили по Никопольскому району из РСЗО "Град". Обошлось без жертв.

Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают.

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