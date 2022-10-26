Президент напомнил, что каждый день Украина борется с террористами, которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар оккупантов по Днепру: возмездие будет справедливым и неизбежным.

Об этом президент сообщил на своем Telegram-канале.

Он напомнил, что каждый день Украина борется с террористами, которые убивают мирных людей, обстреливают города, разрушают жизни и судьбы украинцев.

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"Сегодня состоялся очередной ракетный удар. В результате него в Днепре погибли два человека. Среди них-беременная женщина. Трое пострадавших госпитализированы. Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", - подчеркнул он.

Вечерний удар оккупантов по Днепру: что известно

Как сообщал УНИАН, 25 октября мэр Днепра Борис Филатов сообщил о "прилет" по городу. Впоследствии стало известно, что обломки российской ракеты упали на местную АЗС, в результате чего там возник пожар.

Сообщалось о 2 погибших: беременная женщина сгорела в авто, а на автомойке, которая находится рядом с АЗС, погиб оператор. Также известно о трех раненых.

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