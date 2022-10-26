Среди раненых две женщины и двое мужчин.

Количество раненых в результате ночного удара по Днепру увеличилось до четырех человек.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Среди раненых две женщины и двое мужчин. Всех госпитализировали. Отмечается, что три человека - в тяжелом состоянии.

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Обстрелы в Днепропетровской области-новые данные

Оккупанты снова ударили по Никопольскому району из РСЗО "Град". Обошлось без жертв.

Есть разрушения, повреждена линия электропередач. Более 600 семей остались без электричества. Аварийные бригады уже работают.

Удар по Днепру 25 октября

Россияне атаковали Днепр поздно вечером. Обломки снаряда упали на местную АЗС, вызвав пожар.

Ранее сообщалось о по меньшей мере двух погибших гражданских - в автомобиле и на автомойке рядом с АЗС, в том числе беременной женщины. Кроме того, говорилось о трех раненых.

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