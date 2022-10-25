Глава ОП подчеркнул, что ответственность за это будет максимально жесткой.

В Офисе президента Украины прокомментировали удар по Днепру, в результате которого погибла беременная женщина.

Об этом в Telegram написал руководитель ОП Андрей Ермак.

"Очередной теракт. В результате обстрела россиян в Днепре есть погибшие. Среди них - беременная женщина. Трусы и военные неудачники убивают гражданских. Другие неудачники из Тик-Тока призывают "сжигать" украинцев", - добавил он.

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Глава ОП подчеркнул, что ответственность за это будет максимально жесткой.

"Погибло 2 человека. В машине сгорела беременная женщина, также погиб оператор автомойки. Госпитализированы 3 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара уничтожен комплекс зданий АЗС - автозаправочных колонки, автомойку, шиномонтаж и 2 автомобиля.

"Еще один автомобиль поврежден. Также частично разрушены магазин и операторская. Пожар на месте событий ликвидирован", - добавили в ОП.

Вечерний удар оккупантов по Днепру: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 октября, мэр Днепра Борис Филатов сообщил о "прилет" по городу. Впоследствии стало известно, что обломки российской ракеты упали на местную АЗС, в результате чего там возник пожар.

Днепропетровская область, которая граничит с временно оккупированными районами Запорожской области и недавно освобожденными районами Херсонской области, подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов чуть ли не ежедневно. От огня страдают, в частности, Никопольский и Криворожский район.

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