Содержание алкоголя в крови тезки третьего президента Украины в 17 раз превысило норму.

Шевченковский районный суд оштрафовал на 34 тысячи гривень водителя Volkswagen Polo Виктора Ющенко, который сел за руль с 3,45 промилле алкоголя в крови.

Об этом сообщает местное издание Zaxid.Net.

Сначала тезку третьего президента Украины остановили 13 июля на проспекте Черновола, 69а в 22:55. Освидетельствование на устройстве Drager показало результат 3,45 промилле, что в 17 раз превышает норму. На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения).

В 23:54 того же дня Ющенко остановили на проспекте Черновола, 67. Проверка на содержание алкоголя в крови Drager показала результат 3,13 промилле. В суде Виктор Ющенко свою вину признал полностью.

Суд дважды признал Виктора Ющенко виновным в нетрезвом вождении по ч. 1 ст. 130 КУоАП и оштрафовал его на 17 тысяч гривен по каждому из случаев. Также на два года его лишили права садиться за руль и обязали заплатить 454 гривень судебного сбора.

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Автор: Григорий Бондарь