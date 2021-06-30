Виновником аварии оказался 47-летний мужчина.

Нетрезвый водитель сбил коляску с малышом в Винницкой области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Авария произошла в селе Ладыжинские хутора. Мама с ребенком прогуливались по обочине, когда водитель на бешеной скорости просто снес коляску. 11-месячная Доминика от удара выпала и получила тяжелые травмы. Сейчас девочка в реанимации, у нее черепно-мозговые травмы, многочисленные переломы и ушибы, но она в сознании.

"Пролетела машина, развернулась, подняла пыль, засвистели колеса, и коляска полетела», - рассказывает мать ребенка Виктория Браславец.

Врачи говорят, то, что девочка выжила, - чудо. Виновником аварии оказался 47-летний житель. На месте аварии полиция проверяла его на алкоголь, тест показал 0,3 промилле. Сейчас он в следственном изоляторе. Завтра ему буду избирать меру пресечения.

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Автор: Денис Прядко