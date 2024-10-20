'Это реально внутренний враг': Зеленский отреагировал на коррупцию в МСЭК и прокуратуре

Зеленский рассказал, что за эту неделю у нас есть поддержка от партнеров по плану победы.

Президент Украины Владимир Зеленский созвал СНБО из-за инцидентов с МСЭК и "фальшивых инвалидностей". Об этом он рассказал в своем вечернем видеообращении.

"К сожалению, в тылу здесь, в Украине, происходят вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. То, что происходит с МСЭК - медико-социальными экспертными комиссиями - и наглостью людей, в частности прокуроров, которые воспользовались своими связями с МСЭК и оформили себе фальшивые инвалидности. Я жду от правоохранителей в частности, прежде всего - СБУ, ГБР, Офиса Генпрокурора - соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - сказал он.

Зеленский рассказал, что за эту неделю у нас есть поддержка от партнеров по плану победы.

Видео дня

"Спасибо Франции, Литве, нашим партнерам, нашим нордикам и многим другим нашим союзникам в Евросоюзе. Есть очень хорошие сигналы от Соединенных Штатов - мы слышим уже риторику, ее изменения. Мы ожидаем приезда команды из Вашингтона, чтобы на всех рабочих уровнях работать по пунктам Плана победы. Договорились о нескольких новых пакетах поддержки - и оборонной поддержки, и энергетической поддержки. И это дается нам очень непросто. Но по-другому врага не победить. И я благодарю всех, кто помогает. И нам надо работать только вместе, только в единстве", - добавил он.

Скандал с прокурорами в Хмельницком

4 октября руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына, который занимал руководящую должность в Пенсионном фоне в Хмельницкой области, уличили в незаконном обогащении. Во время обысков в

16 октября в СМИ появилась информация о том, что около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. К этому может быть причастна Крупа и ее сын. Из-за этого генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

Прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник опроверг заявление, которое появилось в СМИ, о том, что все местные прокуроры получили справки об инвалидности II группы, заявив, что ее имеют только 48 из 225.

Вас также могут заинтересовать новости: