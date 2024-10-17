Прокурор Хмельницкой области рассказал, как и когда получил инвалидность.

Прокурор Хмельницкой области Алексей Олейник опроверг заявление, которое появилось в СМИ, о том, что все местные прокуроры получили справки об инвалидности II группы, заявив, что ее имеют только 48 из 225.

Так он отреагировал на обнародованную журналистом Юрием Бутусовым информацию о том, что якобы 51 прокурор Хмельницкой области во главе с областным оформили фиктивную инвалидность, покрывая коррупционную схему главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая выдавала уклонистам справки во избежание мобилизации. По данным Бутусова, прокуроры имели в этом свой интерес. Кроме получения немалых пенсионных выплат, из-за наличия инвалидности их сложнее уволить с должностей.

Комментируя заявление журналиста, Олейник отметил, что обнародованная им информация не в полной мере соответствует действительности.

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"Численный состав прокуратуры области составляет 225 прокуроров. А инвалидность имеют только 48, поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", - рассказал прокурор.

Также он заявил, что имеет проблемы со здоровьем, поскольку в 2005 году "получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства".

По его словам, группу инвалидности ему дали в 2017 году, еще задолго до назначения на должность. Олейник утверждает, что болезнь не препятствует ему выполнять служебные обязанности.

Однако прокурор не сообщил своего диагноза и не указал, подтверждается ли он чем-то, кроме справки от МСЭК.

Задержание руководительницы Хмельницкой МСЭК - детали

4 октября руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяну Крупу и ее сына, который занимал руководящую должность в Пенсионном фоне в Хмельницкой области, уличили в незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах.

Кроме того, эта семья владеет, в частности, 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, а также 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также "накопила" почти 2,3 млн долларов США.

Крупу подозревают в незаконном оформлении инвалидности мужчинам, которые пытались избежать военной службы. Ее отправили под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

16 октября в СМИ появилась информация о том, что около 50 прокуроров Хмельницкой области оформили инвалидность. К этому может быть причастна Крупа и ее сын. В связи с этим генеральный прокурор подписал приказ о проведении служебного расследования.

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