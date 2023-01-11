В соцсетях задержанный также агитировал оккупантов уничтожать украинцев.

Прислужника Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ (Московского патриархата) в Житомирской области разоблачили на призывах к захвату Киева и уничтожению украинцев.

Как сообщает Служба безопасности Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он публично поддержал российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

Для этого он присоединился к прокремлевскому Telegram-сообществу "русская весна". Там он призвал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев. Также прислужник монастыря активно обнародовал положительные комментарии относительно вражеских ракетных ударов по украинским городам. Особо "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в частности школы и больницы, информирует СБУ.

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В своих заметках злоумышленник популяризировал рашистов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны. Также он агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.

По инициативе СБУ выявленные материалы были переданы на комплексную судебную психолого-лингвистическую экспертизу. Согласно заключению экспертов, задокументированные "публикации" угрожают государственной безопасности Украины.

На основании собранных доказательств следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Обыски СБУ в храмах УПЦ МП - последние события

С 22 ноября 2022 года сотрудники СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ (Московского патриархата).

Президент Владимир Зеленский 1 декабря сообщил, что СНБО поручила правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об исключении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций.

9 декабря следователи сообщили о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ, который осуществлял антиукраинскую деятельность.

10 декабря в СБУ сообщили, что разоблачили диакона Украинской православной церкви (Московского патриархата), который агитировал за присоединение Запорожской области к Российской Федерации.

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