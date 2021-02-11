На месте происшествия работает полиция.

В Одесской области полиция разыскивает злоумышленника, который прибил кота гвоздями к кресту.

Читайте такжеВ Харькове девушка убила кота возле остановки транспорта (фото 18+)

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, соответствующая информация поступила в полицию сегодня.

Событие произошло в одном из населенных пунктов Куяльницкой ОТГ Подольского района.

В частности, местная жительница позвонила на спецлинию «102» и сообщила, что посреди улицы стоит самодельный деревянный крест, на котором гвоздями прибито тело мертвого кота.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского районного управления полиции. В частности, полицейские опрашивают местных жителей, принимают меры по установлению злоумышленника, причастного к данному правонарушению.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая