В Харькове задержали двух «торговцев» ключевыми должностями в регионе

Злоумышленников задержали в одном из ресторанов после получения ими первого денежного транша в 150 тысяч долларов.

В Харькове сегодня, 2 июня, в одном из ресторанов возле метро «Научная», сотрудники управления СБУ в Харьковской области задержали двоих мужчин по подозрению в «торговле» ключевыми должностями в регионе, в частности, постом главы Харьковской ОГА и начальника Главного управления Государственной налоговой службы Харьковской области.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

«Задержали непосредственно после получения ими первого транша денежных средств в сумме 150 тыс. долларов США за должности председателя Харьковской ОГА и главы ГУ ГНС в Харьковской области. Общая стоимость должности главы Харьковской ОГА была оценена в 1 миллион долларов», - сообщил Кучер.

По словам Кучера, сейчас проходят обыски в Харьковской, Киевской и Одесской областях по месту жительства, работы и в помещениях, арендованных подозреваемыми.

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