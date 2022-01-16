Руководство учебного заведения "покрывает" преподавателя, пожаловались студентки правоохранителям.

Полиция проводит проверку информации о возможных сексуальных домогательствах преподавателя в одном из запорожских колледжей.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, соответствующая информация с видео была обнародована 15 января в одном из известных запорожских интернет-пабликов.

"В сообщении говорится о преподавателе одного из местных колледжей, который якобы длительно сексуально домогается своих студенток. По словам студентов, руководство учебного заведения всячески "покрывает" должностное лицо", – отмечают в полиции.

Указывается, что ранее обращений в полицию по этому вопросу не поступало.

Сотрудники отдела полиции №1 Запорожского районного управления начали проверку по изложенной информации.

Читайте такжеОблили зеленкой: в Днепре проучили подростка из-за домоганий к 12-летней девочке (видео)Как сообщает интернет-издание "Актуально" со ссылкой на интернет-паблик "ЭтоЗапорожье", студенты электротехнического колледжа сняли на видео неправомерные действия преподавателя.

На видео заведующий кафедрой Запорожского электротехнического профессионального колледжа Виталий Гончаренко, который якобы долгое время сексуально домогается своих студенток. На видео подвыпивший мужчина рассказывает, какие сексуальные действия могли были совершить студентки.

"...говорим про оральный секс... хорошо, пойду бухать...", – сказал мужчина, которого сняли на видео.

Напомним, несколько лет назад в городе Рожище Волынской области отстранили от должности руководителя детского приюта, поскольку воспитанники пожаловались на сексуальные домогательства.

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