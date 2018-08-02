Детский приют с педофилами на Волыни: директора учреждения отстранили, избирается мера пресечения

По словам омбудсмена, сейчас пострадавших детей доставляют в больницу для телесного осмотра и фиксации телесных повреждений.

Руководитель детского приюта в городе Рожище Волынской области, воспитанники которого пожаловались на сексуальные домогательства, отстранен от должности. Ему уже избирается мера пресечения.

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Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, нынешний скандал стал уже не первым чрезвычайным происшествием в данном заведении.

«17 мая там пропал ребенок, впрочем директор сообщил об этом в правоохранительные органы только 11 июля. Ее так и не нашли. И прокурор области обращался к областной власти с просьбой решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц приюта», – рассказала она.

Денисова сообщила, что сейчас пострадавших детей доставляют в больницу для телесного осмотра и фиксации телесных повреждений.

«Что касается остальных, то их оставят на месте. Для них будет создана безопасная среда - там круглосуточно будут дежурить сотрудники Национальной полиции и службы по делам детей. Предварительно три недели, при необходимости этот срок продлят», – заключила омбудсмен.

Ранее сообщалось, что в городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, у 10 воспитанников во время мониторингового визита обнаружили следы побоев и крови на одежде. Трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.