В аптеке несколько человек приобрели медпрепарат без рецепта врача, после чего начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны и блокировать работу учреждения.

В Харькове полиция задержала 20 участников конфликта со стрельбой, который произошел 21 февраля возле аптеки в Индустриальном районе города.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 21 февраля в полицию поступила информация о том, что в одной из аптек, расположенных на проспекте Александровском, несколько мужчин зашли в помещение и приобрели два блистера медицинского препарата "Кодетерп" без рецепта врача. Затем указанные лица начали снимать действия провизоров на мобильные телефоны, оскорблять их и блокировать работу аптеки.

"Через некоторое время возле аптеки собрались около 30 граждан. Они пытались с применением физической силы выгнать посетителей аптеки. В результате конфликта неизвестный осуществил несколько выстрелов и повредил автомобиль граждан", - говорится в сообщении.

Работники полиции задержали 20 участников конфликта в возрасте от 25 до 40 лет.

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Следователями полиции открыты два уголовных производства - по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Препарат Кодетерп: что известно

Кодетерп - средство, применяемое при кашле и простудных заболеваниях. 1 таблетка содержит кодеина фосфата в пересчете на кодеин 8 мг, терпингидрата 250 мг, натрия гидрокарбоната 250 мг. В случае длительного применения в высоких дозах возможно развитие зависимости. Препарат должен отпускаться по рецепту врача.

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Автор: Светлана Макринская