Ольга Архангельская якобы знала о своей смерти и готовилась к ней.

Скончалась 32-летняя одесская поэтесса Ольга Архангельская, которая около 10 лет переделывала свою внешность под куклу Барби.

Об этом сообщила подруга девушки – украинская модель Валерия Лукьянова на своей странице "ВКонтакте", которая известна под псевдонимом "одесская Барби".

Вместе с Валерией они часто публиковали совместные фото в соцсетях и имели многих поклонников.

18 мая Лукьянова написала пост, в котором рассказала, что Архангельская якобы знала о своей смерти и готовилась к ней. Девушки не стало 16 мая.

Архангельская успела выпустить сборник стихов на русском языке "Плыву я во времени", также она пыталась стать дизайнером. Однако в последние годы Архангельская практически ничего не публиковала в социальных сетях о себе.

"Предсказала свою смерть в своем стихотворении... Она была невероятно гордым и вежливым человеком. Она была очень хорошей, очень открытой и искренней. И эта реальность была слишком суровой для нее. Она пыталась бежать, и убежала", – отметила украинка.

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Автор: Денис Прядко