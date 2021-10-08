Мецгер приказал подчиненным не выпускать из своего кабинета съемочную группу "Схем".

Председателю правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру сообщено новое подозрение - в незаконном лишении свободы человека.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Сообщено о новом подозрении одному из руководителей государственного банка в рамках производства, начатого по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы". Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное содержание людей (ч. ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

Речь идет о том, что Мецгер дал указание своим подчиненным не выпускать съемочную группу из своего кабинета, и журналист и оператор "Схем" около часа были закрыты в нем, пока подчиненные Мецгера пытались уничтожить видеозаписи с камер съемочной группы.

Читайте такжеМэр Яремчи попал в ДТП (фото)Справка УНИАН. Ч. 2 ст. 146. - Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенные в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, в отношении двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, что сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени - наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке

Как сообщал УНИАН, 4 октября во время интервью председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера журналистам "Радио Свобода" банкир приказал своим подчиненным забрать у них аппаратуру и стереть часть интервью.

В результате журналисты остались без видеозаписи, к тому же их силой час удерживали в кабинете председателя правления банка.

"Укрэксимбанк" заявил, что насилия в отношении съемочной группы никто не совершал, а общение без записи они назвали "офрекордс-встречей" и пригрозили обратиться в правоохранительные органы за якобы нарушение журналистами банковской тайны и журналистской этики.

Впоследствии журналисты смогли восстановить видеозапись интервью, а Мецгера временно отстранили от осуществления полномочий.

6 октября полицейские Голосеевского отдела полиции Киева внесли в ЕРДР сведения по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 171 УК (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) по факту нападения на журналистов.

7 октября Мецгеру вручили подозрение по двум частям статьи о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Автор: Дмитрий Хилюк