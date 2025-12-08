Пивненко объяснил, что всеобщая мобилизация останется.

Генеральный штаб ежемесячно будет выделять по 50 или 100 военных на конкретные направления, где работают бригады, сообщил командующий НГУ Александр Пивненко на полях форума Digital Defence Forum, пишет РБК-Украина.

По мнению Пивненко, этого количества военных будет достаточно. Он пояснил, что общая мобилизация остается, а новый отбор станет дополнительным механизмом усиления.

"Идея очень неплохая. Распределение определенного количества личного состава по боевым бригадам, по их расположению на линии боевого соприкосновения. То есть вы же понимаете, что одна история находиться на Харьковщине, другая - на Покровском, на Константиновке, на Лимане, на Запорожском направлении. То есть это очень важно", - пояснил командующий НГУ.

По его словам, подготовка личного состава останется централизованной. То есть, новобранцы будут проходить обучение в специальных центрах в течение 57 дней БЗВП, а уже потом их будут направлять в бригады, где еще в течение двух недель будет продолжаться слаживание.

Пивненко также объяснил, как система работала до того, как президент Украины Владимир Зеленский внес соответствующее решение.

"Общая мобилизация остается: нам определяют определенное количество людей, и Генштаб ежемесячно их распределяет. Рекрутингом занимаются "Хартия", "Азов" и другие подразделения. Нам нужно, чтобы эти 50-100 человек в месяц усиливали бригады точечно. Сегодня мобилизация не такая, как хотелось бы - процентов на 30% не хватает", - отметил командующий НГУ.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правительство Украины изменило правила бронирования военнообязанных. В частности, для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, отменено действие 72-часового срока для проверки списков работников, которые поданы на бронирование. Ожидается, что благодаря этим изменениям решение о бронировании будут принимать "быстрее". Это позволит оперативно защищать персонал и поддерживать непрерывную работу.

Также мы писали, что полковник, начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины Валентин Манько считает, что в стране хватает людей, но есть проблемы с информационной политикой. Именно поэтому и есть большое количество случаев самовольного оставления части (СЗЧ). Манько отметил, что даже в России нет такого количества СЗЧ. Он добавил, что нет случаев осуждения за такие поступки, а, наоборот, проводится амнистия. Поэтому он прогнозирует, что это будет порождать следующие и последующие дезертирства.

