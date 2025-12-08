Украина стремится получить от США и еврлпейцев гарантии безопасности, которые юридически обяжут союзников помогать Украине в случае повторения агрессии РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что откровенно непроукраинские пункты проекта "мирного плана", предоставленного США, устранены. В то же время, советники по национальной безопасности Украины и стран Европы доработают новый вариант плана, чтобы потом передать его США.

Проекты мирных планов

В частности, у главы государства спросили, чем отличается план американцев, который секретарь СНБО Рустем Умеров показывал сегодня от тех планов, которые были разработаны ранее, после работы групп в Женеве и Майами.

"Разные планы, хотя база одна и та же. Было 28 пунктов, стало 20. Выровняли это направление, и совсем такие, откровенно непроукраинские, пункты отошли. Настроение американцев, в принципе, за то, чтобы находить компромиссы. Безусловно, есть сложные вопросы, касающиеся территории, там компромисс пока не найден", - подчеркнул Зеленский.

Какие гарантии безопасности нужны Украине

Также Зеленский отметил важность вопроса гарантий безопасности. "Я еще раз подчеркиваю, со мной сегодня согласился Марк Рюте [генеральный секретарь НАТО], что главный ответ на вопрос гарантий безопасности - это следующее: "А если после окончания войны Россия в какой-то момент начнет агрессию снова? На что будут готовы партнеры? На что может рассчитывать Украина?". Вот это должно быть в ответе и в сердце гарантий безопасности для Украины", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, важно подчеркнуть, что сегодня в Лондоне состоялись хорошие разговоры, в том числе, с участием лидеров. Дальнейшие обсуждения должны происходить на уровне советников по национальной безопасности [NSA].

"Это также говорит, что есть прогресс от каждого плана, от первого до сегодняшнего, который сегодня проговаривали уже с европейцами. Есть небольшой прогресс в сторону возможного потенциального окончания войны. То есть советникам по национальной безопасности мы оставили, они будут работать над последней версией плана, которую привез Умеров", - подчеркнул Зеленский.

Речь идет о советниках из стран Европы и Украины.

"Я думаю завтра будет план готов, вечером где-то так. Мы еще раз на него посмотрим и отправим в США", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент ответил на вопрос, верит ли он в то, что гарантии безопасности, которые Украине возможно предоставят партнеры, сработают в случае необходимости.

"У нас нет других партнеров. Самые сильные гарантии безопасности, которые мы можем получить - это от США. Безусловно, если будет не Будапештский меморандум и не пустые обещания, а гарантии будут legally binding [юридически обязывающими - УНИАН], и будут проголосованы в Конгрессе США. Об этом мы говорим. Они относятся пока положительно к такому движению.

И европейские гарантии безопасности - это Коалиция желающих, - в принципе, они уже готовы. Главное, на что партнеры будут готовы в случае повторной агрессии в России.

Пока что на это ответа я еще не получил", - сообщил Зеленский.

К тому же, президент ответил, рассматриваются ли вариант, что Украина отдаст какие-то территории.

"Мы не имеем по закону никакого права, по закону Украины, по нашей Конституции, по международному праву. Если честно, и морального права также не имеем. Безусловно, Россия настаивает, чтобы мы отдали территорию. Мы, безусловно, не хотим ничего отдавать, за это мы и боремся. Вы это прекрасно знаете. Американцы сегодня ищут компромисс, буду откровенным", - подчеркнул Зеленский.

Вопрос восстановления Украины

Также президент прокомментировал перспективы восстановления Украины.

"Это касается денег. И здесь мы не можем не принимать во внимание европейский взгляд. Мы об этом сегодня говорили, будем говорить дальше. Поэтому важно привлечение Европы к этому общению", - отметил президент.

Работа над "мирным планом" - последние новости

Как сообщал УНИАН, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов несколько дней в США работали с представителями президента США Дональда Трампа, чтобы получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все проекты текущих предложений.

Зеленский отмечал, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, прежде всего от США.

