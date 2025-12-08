Он отметил, что с удовольствием встретится с президентом Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие своего визита в Польшу. Об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о том, почему на встречу в Лондоне не пригласили польского лидера, а также о перспективах его встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

"Во второй части сегодняшней встречи у нас была VTC, то есть онлайн-встреча с лидерами. Польша присутствовала на встрече. Был министр Сикорский. И обычно в Коалиции желающих у нас всегда есть Польша... Обычно это премьер-министр Польши, потому что он всегда был в Коалиции желающих", - сказал он.

Относительно президента Польши Зеленский отметил, что с удовольствием встретится с ним.

"Я ему это сказал по телефону, я его пригласил и сказал: "Выбирайте, пожалуйста, дату"", - рассказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина уважает Польшу и благодарна ей за то, что приютила украинцев и помогает.

"Президент Польши, в свою очередь, - недавно я слышал сигнал в медиа, что он меня пригласил. Наверное, для того, чтобы я приехал, мне нужна дата. И тогда, если президент официально, неофициально, как он хочет, пригласит и предложит дату, безусловно, я приеду с официальным визитом в Польшу. Для меня это важно", - сказал президент.

Сикорский считает, что президенты Украины и Польши уклоняются от встречи друг с другом

Как сообщалось, ранее глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что президенты Украины и Польши уклоняются от встречи друг с другом. Глава МИД Польши раскритиковал их обоих.

Он, в частности, отметил, что у Зеленского "корона с головы не упала бы, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в Президентский дворец".

На замечание журналиста, что по правилам дипломатии новоизбранный президент посещает "старшего" коллегу, а не наоборот, Сикорский ответил, что в условиях войны действуют свои правила.

