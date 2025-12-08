По данным "Укрзализныци", текущее время задержки поездов составляет до почти 3,5 часов.

На железнодорожной станции Фастова образовалась огромная пробка из поездов, опаздывающих на неопределенное время. Как передает корреспондент УНИАН, некоторые из них ждут еще с обеда. Среди застрявших поездов есть как внутреннего, так и международного сообщения.

"Укрзализныця" не анонсировала задержки до самого подъезда к Фастову.

"Далее машинист сообщил, что ожидание продлится около часа. Но через два часа было объявлено, что остановка под Фастовом может длиться неопределенное количество времени", - сообщил наш журналист.

На сайте "Укрзализныци" есть список из 36 поездов, которые задерживаются по состоянию на сейчас. Время задержки составляет от 5 минут до более 3 часов. В перечне есть и международные рейсы - в частности, польского и молдавского сообщения.

Самые длительные задержки касаются таких рейсов:

Nº771/772 Хмельницкий-Киев-Пас. (+3:26)

Nº715/716 Киев-Пас.-Пшемысль Главный (+3:02)

Nº47/48 Мукачево-Запорожье-1 (+2:52)

Nº141/142 Чернигов-Ивано-Франковск (+1:40)

Nº211/212 Барвенково-Киев-Пас. (+1:08)

Nº89/90 Пшемысль Главный-Киев-Пас. (+1:53)

Nº129/130 Мукачево-Полтава-Юж. (+1:53)

Nº351/352 Киев-Пас.-Кишинеу (+1:48)

В ночь на 6 декабря россияне массированно атаковали Фастов Киевской области. В частности, в результате удара возникли пожары на территории железнодорожного вокзала и моторно-вагонного депо.

В следующие две ночи российские захватчики продолжили атаковать Фастов ударными дронами.

Тогда обошлось без человеческих потерь, однако здание железнодорожного вокзала было практически уничтожено. Городской голова Фастова Михаил Нетяжук рассказал, что после прицельного удара россиянами по железнодорожной станции Фастова в ночь с 5 на 6 декабря, будет строительство новой.

Позже Нетяжук сообщил, что украинские специалисты возведут новое здание вокзала в Фастове - по результатам заседания штаба ликвидации последствий вражеской атаки было принято решение о полном демонтаже поврежденной конструкции и строительстве нового вокзала.

К работе над проектом обещают привлечь жителей громады. Во время строительства объекта на перроне будет находиться временная модульная конструкция.

