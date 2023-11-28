Подозреваемый взят под стражу с альтернативой внесения залога на немалую сумму.

Суд избрал меру пресечения действующему народному депутату, которого поймали на подкупе топчиновников в сфере восстановления - он предлагал взятку за неправомерное выделение 1 млрд гривен на свои проекты.

Как сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, сегодня, 28 ноября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения народному депутату, которого разоблачили на предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае ее внесения. Срок содержания под стражей - 2 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда.

Дело Лабазюка - что известно

21 ноября САП сообщила, что действующего народного депутата поймали на подкупе топчиновников. Согласно сообщению, народный избранник, действуя по предварительному сговору с директором акционерного общества, предложил двум должностным лицам неправомерную выгоду за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которое выполняло подконтрольное им указанное общество. Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять от 3% до 5% от объема финансирования.

В САП отмечали, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, которым предлагались взятки, сотрудничали с НАБУ и САП и способствовали расследованию противоправных действий.

Депутату и его сообщнику - руководителю субъекта хозяйствования было сообщено о подозрении. Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о народном депутате от депутатской группы "Партия "За майбутнє" Сергее Лабазюке.

По данным следствия, подозреваемые предоставили лицам, занимающим особо ответственное положение в правительстве Украины, часть взятки в размере 150 тыс. долларов США.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

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