Народного депутата взяли под стражу до 20 января 2024 года.

Высший антикоррупционный суд рассмотрел дело № 991/10231/23 и избрал меру пресечения для народного депутата из партии "Слуга народа" Андрея Одарченко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен.

Соответствующее решение ВАКС было принято сегодня, 22 ноября.

В частности, суд удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины, согласованного в офисе генерального прокурора.

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"Применить к подозреваемому Одарченко Андрею Николаевичу 1978 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления о содержании под стражей до 20 января 2024 года включительно", - говорится в постановлении ВАКС.

Также ВАКС постановил взять Одарченко под стражу в зале суда.

Кроме того, Одарченко был определен залог в размере 15 миллионов гривен.

При этом, если залог будет внесен, то на Одарченко будет возложено выполнение ряда обязанностей, среди которых - прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию в зависимости от стадии уголовного производства, не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда, сообщать об изменении проживания и воздержаться от общения со свидетелями.

Дело Одарченко - что известно

Как сообщал УНИАН, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили о подозрении действующему народному депутату, который пытался подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами.

Речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Андрее Одарченко. Он является председателем подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

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