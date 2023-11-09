Огонь охватил складские помещения.

Вечером 9 ноября в Виннице вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил складские помещениях, расположенные на улице Гонты – там хранился ламинат.

Как сообщили в ГСЧС, площадь пожара около 1 тысячи кв. м. Сейчас огонь укрощают спасатели.

"Чрезвычайники делают все возможное, чтобы пламя не распространилось на рядом расположенные металлические ангары. Пожар локализован в 22:40", – информирует ГСЧС.

К ликвидации пожара привлечены 43 человека личного состава и 12 единиц спецтехники. О причинах возгорания пока не сообщается.

Пожары в Украине: другие новости

В ночь на 1 ноября российские оккупанты атаковали Украину дронами. На Полтавщине было попадание в нефтеперерабатывающий завод, находящийся в Кременчуге. Там возник пожар.

30 сентября мощный пожар вспыхнул на Прикарпатье. В селе Стрымба на Ивано-Франковщине прорвало нефтепровод. Среди пострадавших были дети. Четырех человек с ожогами отправили на лечение в Германию.

11 октября стало известно, что двое пострадавших в результате пожара в Стрымбе, которых отправили в Германию, умерли. Это мужчина 35 лет и женщина 39 лет.

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