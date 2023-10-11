Сейчас в Германии с тяжелыми ожоговыми травмами находятся двое детей.

В Германии скончались двое пострадавших в результате пожара из-за прорыва на нефтепроводе в селе Стримба Ивано-Франковской области, которые находились там на лечении. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"Печальные новости из Германии, куда было отправлено на лечение четверых пострадавших в результате пожара в Надворнянском районе, произошедшего из-за утечки нефтепродукта. Двое взрослых - мужчина 35 лет и женщина 39 лет, за жизнь которых сначала боролись прикарпатские медики, а затем ведущие немецкие специалисты, не выжили. Этой ночью их не стало..." - заявила глава ОВА.

Она добавила, что сейчас в Германии находятся еще двое мальчиков с тяжелыми ожоговыми травмами.

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По словам председателя Надворнянского городского совета Зиновия Андриевича, также умерла жена еще одного пострадавшего, который недавно отправился на реабилитацию в Финляндию. У нее не выдержало сердце.

Он отметил, что 11-13 октября в громаде будут днями траура за умершими.

Взрыв на нефтепроводе в Ивано-Франковской области - детали

30 сентября вблизи села Стримба Надворнянского района Ивано-Франковской области произошел прорыв нефтепровода с последующим разлитием нефтепродуктов и горением. Огонь распространился на частный дом. Пострадали 9 человек. Серьезные ожоги получили дети 11 и 8 лет и взрослые – 35, 39 и 58 лет. Еще четверых пострадавших осмотрели медики, которые работали на месте происшествия, у них незначительные ожоги. От госпитализации они отказались.

По факту пожара нефтепродуктов полиция начала уголовное производство.

5 октября двое взрослых и двое детей были перевезены для дальнейшего лечения в Германию.

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