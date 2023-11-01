Из-за вражеской атаки на заводе возник пожар, о пострадавших не сообщается.

Этой ночью во время массированной атаки беспилотников на Украину были зафиксированы попадания по территории нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге Полтавской области. Там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

По словам главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина, ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину беспилотниками, а воздушная тревога длилась более четырех часов.

"Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", - отметил глава ОВА.

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Он также уточнил, что часть вражеских беспилотников украинским защитникам удалось сбить.

Ночная атака РФ на Украину - что известно

Этой ночью российские террористические войска массово атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed. Вражеские дроны были выпущены с нескольких направлений и зафиксированы в Херсонской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Кировоградской областях. В большинстве из этих регионов местные жители слышали взрывы, которые были результатом работы противовоздушной обороны.

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