Охрана ресторана на драку не отреагировала, поэтому пришлось вызвать полицию, но они также не слишком серьезно отнеслись к делу.

В винницком ресторане "Арталь" произошел конфликт между двумя компаниями гостей из-за прослушивания российского шансона, который перерос в драку.

В одной из копваний был военный ВСУ, а в другой - работники СБУ, сообщает винницкое издание "20 хвилин".

4 ноября в ресторане "Арталь" проходило два празднования: в одном зале военный вместе с родными, друзьями и детьми отмечал день рождения, а в VIP-зале праздновал сотрудник СБУ.

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В 22:00 из VIP-зала начал раздаваться российский шансон, а именно песни Михаила Круга "Приходите в мой дом". Гости со стороны военного сделали замечание другим посетителям, однако никакой реакции не последовало. Также проигнорировала запрос и администрация ресторана. Позже оказалось, что другая компания дружит с владельцами заведения.

"Я открыла дверь и сделала замечание, что сейчас не то время, чтобы слушать такую музыку. Они не отреагировали. Я пошла на бар, спросила девушек, почему они никак не реагируют, что в их заведении звучит российский шансон - они только посмеялись. После этого вышли из этой компании мужчины, и началась драка", - рассказала очевидца.

Охрана ресторана на драку не отреагировала, поэтому пришлось вызвать полицию, но они также не слишком серьезно отнеслись к делу.

"Потом вынуждены были вызвать скорую, поскольку были пострадавшие: троих мужчин из нашей компании доставили в больницу. Оскорбительное в этой ситуации, что никто не хотел извиниться, а наоборот начали драку, а дерутся те мужчины хорошо", - заявила гостя.

Среди пострадавших есть и военный, вернувшийся с передовой, а также четвертый пострадавший - львовянин Руслан Сивак, который получил сотрясение мозга. По словам очевидцев, он включал шансон и был инициатором потасовки. Его сын Дмитрий Сивак служит в Департаменте военной контрразведки СБУ и он праздновал свой день рождения. В компании было еще два работника контрразведки, однако их личности пока не установлены.

Представитель полицейского главка Зарина Маевская сообщила, что по указанному факту открыто уголовное производство за хулиганство. Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рихлюк добавил, что сейчас Винницкой специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона осуществляется процессуальное руководство по данному факту. Он подтвердил, что к драке причастны сотрудники департамента контрразведки СБУ.

Драки с участием военных

в городе Черноморск Одесской области несколько мужчин жестоко избили военнослужащего, его госпитализировали в тяжелом состоянии. Военный от первого удара упал и не мог встать, но его били некоторое время, когда он лежал на асфальте. У мужчины диагностировали перелом шеи и отек мозга. Также сообщалось, что у потерпевшего якобы исчезли банковские карты, телефон и военный билет.

Потом двух фигурантов полицейские задержали. Также, после уточнения обстоятельств происшествия, дело дополнительно квалифицировали по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц) УК. 2 ноября стало известно о смерти пострадавшего.

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