По мнению суда, государство не приняло надлежащих мер для предотвращения трагедии.

Основная ответственность за массовые беспорядки в Одессе 2 мая 2014 года, которые привели к гибели 48 человек, лежит на России. Однако государство Украина тоже ответственна за то, что не приняла необходимые меры безопасности во время тех событий, а потому должна выплатить компенсации пострадавшим. Такое решение принял Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Так, суд признал, что эти события были спровоцированы российской пропагандой, и основную ответственность за дестабилизацию в Украине несет государство-агрессор.

"Насилию предшествовало масштабное распространение агрессивной, эмоционально окрашенной дезинформации о новой украинской власти и сторонниках Майдана со стороны российских властей и СМИ", - говорится в решении суда.

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Также описывается общий контекст событий того периода (бегство Януковича, аннексия Крыма россиянами, события на востоке страны и т.д.). Говорится, что в Одессе напряженность значительно возросла после 19 февраля 2014 года, когда группа сторонников Майдана собралась возле ОГА, где их и журналистов "титушки" в присутствии милиции избили бейсбольными битами.

События 2 мая 2014 года, которые рассматривали ЕСПЧ, начались с нападения "антимайдана" на участников проукраинской демонстрации. В результате в городе начались массовые беспорядки, которые завершились на Куликовом поле уничтожением лагеря "антимайдана" и пожаром в Доме профсоюзов.

Как отмечается, с исками обратились родственники более двух десятков погибших, а также трое людей, которые выжили после пожара. Среди истцов - семьи двух проукраинских активистов, застреленных в центре Одессы, и трех человек, которых называют "случайными" жертвами, большая часть заявителей - родственники "антимайдановцев".

Все истцы считают, что государство могло не допустить трагедии. К такому же мнению пришел суд, который, несмотря на роль РФ в тех событиях, не снимает ответственности с Украины. В частности, ЕСПЧ считает, что власть оказалась неспособной предотвратить насилие и привлечь виновных к ответственности.

В документе также отмечается, что ряд украинских чиновников, которые должны нести ответственность за бездействие соответствующих структур, сбежали в РФ, где получили гражданство и даже получили карьерный рост. Среди них - начальник областного управления ГСЧС Владимир Боделан, а также заместитель начальника ГУ МВД в Одесской области Дмитрий Фучеджи, который сыграл ключевую роль в бездействии правоохранителей 2 мая.

Установлено, что одесские правоохранители, имея оперативные данные о готовящихся беспорядках, фактически ничего не сделали, чтобы их предотвратить - не остановили нападение на проукраинских активистов. Также отмечается: руководство регионального главка ГСЧС умышленно на 40 минут задержало отправку пожарных расчетов в Дом профсоюзов, где гибли люди, а правоохранители не попытались эвакуировать людей из горящего здания.

ЕСПЧ также установил, что местные власти сознательно уничтожали доказательства на месте трагедии под предлогом уборки, в частности территории в центре города и тому подобное.

В результате суд признал Украину виновной в нарушении статьи Европейской конвенции о правах человека, которая гарантирует право на жизнь. Украину обязали выплатить компенсации: 15 тысяч евро семьям каждого погибшего, 12 тысяч евро - трем пострадавшим, которые получили серьезные ожоги в Доме профсоюзов. Также 17 тысяч евро должна получить дочь Михаила Вячеславова, который погиб в огне - женщина пожаловалась, что ей безосновательно не выдавали тело для захоронения.

Решение касается всех заявителей, чьи родственники погибли во время столкновений в центре Одессы, и тех, кто либо получил ранения или потерял своих ближайших родственников во время пожара.

Трагедия в Одессе 2 мая 2014 года

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе проукраинские активисты намеревались провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади до парка имени Тараса Шевченко, где тогда проходил футбольный матч. Но им помешали представители "антимайдана", колонна которых перегородила движение участникам марша, после чего начались массовые беспорядки.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где застрелили нескольких человек, в том числе проукраинских активистов. В частности, первыми жертвами стали евромайдановцы Игорь Иванов и Андрей Бирюков, что сыграло роль своеобразной "точки невозврата". После столкновений в центре города сторонники независимости Украины пешком пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки вспыхнули, начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого (огня, дыма, падения из окон горящего здания) погибли 42 человека.

Всего в беспорядках 2 мая погибло 48 человек, пострадали более 200.

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