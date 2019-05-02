Трагедия 2 мая: ООН представит результаты пятилетнего мониторинга после событий в Одессе

Миссия ООН представит детальный анализ расследований и уголовных преследований в отношении правонарушителей, которые имели отношение к убийству и насильственной смерти 48 человек 2 мая 2014 года в Одессе.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине представит аналитическую справку "Ответственность за убийства и насильственные смерти 2 мая 2014 в Одессе".

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Справку представит председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Справка содержит краткий обзор событий, произошедших в Одессе 2 мая 2014 г. В результате столкновений в центре города между группами, которых справка называет "сторонниками единства" и "сторонниками федерализма", 6 мужчин из обеих групп получили смертельные огнестрельные ранения. В тот же день, 42 человека (34 мужчины, 7 женщин и один парень) погибли после того, как беспорядки продолжились уже на Куликовом поле, а в Доме профсоюзов вспыхнул пожар", - сообщает пресс-служба Миссии.

Аналитическая справка предоставляет детальный анализ расследований и уголовных преследований в отношении различных категорий правонарушителей, которые имели отношение к убийству и насильственной смерти 48 человек 2 мая 2014 года в Одессе. Документ содержит обзор столкновений и актов убийства в центре города, рассматривает действия групп, между которыми происходили столкновения, приведшие к пожару в Доме профсоюзов, а также действия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, справка анализирует расследование действий сотрудников милиции во время обеих эпизодов.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе ограничат доступ на Куликово поле и Соборную площадь из-за мероприятий, связанных с годовщиной массовых беспорядков 2 мая 2014 года. По периметру указанных мест будут находиться работники полиции. Вход к местам проведения мероприятий будет осуществляться только через фильтрационные пункты.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали более 200. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.