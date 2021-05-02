Евромайдановцы Игорь Иванов и Андрей Бирюков стали первыми жертвами конфликта, переросшего в массовые беспорядки.

В центре Одессы сотни людей собрались для чествования памяти евромайдановцев Игоря Иванова и Андрея Бирюкова, застреленных 2 мая 2014 года.

Читайте такжеГодовщина трагедии 2 мая в Одессе: Куликово поле взяли под усиленную охрану (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, более 500 человек сейчас находятся в районе Соборной площади, где 7 лет назад проукраинские активисты собрались для проведения марша «За единство Украины», который не смогли провести из-за нападения сепаратистов.

В 2014 году у указанной площади погибли Иванов и Бирюков - первые жертвы конфликта, переросшего в массовые беспорядки.

Сегодня люди собрались у импровизированного мемориала, обустроенного на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской. Здесь к металлическому ограждению прикреплены сине-желтые и красно-черные полотнища, а также фотографии двух активистов.

Священники отслужили молебен, после чего люди начали возлагать цветы к мемориалу.

Безопасность в городе обеспечивают более 2,5 тыс. правоохранителей.

События в Одессе 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались провести марш «За единство Украины». Они хотели пройти от Соборной площади до парка им. Тараса Шевченко, где тогда проходил футбольный матч. Но им помешали представители «антимайдана», колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где застрелили несколько человек, в том числе проукраинских активистов. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов - за пожара (огонь, дым, падение из окон горящего здания) погибли 42 человека.

Всего в беспорядках 2 мая погибли 48 человек, пострадали более 200.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая