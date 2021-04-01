Пожар в Киеве - произошел пожар на берегу Днепра / Скриншот
В Киеве вспыхнул масштабный пожар напротив парка "Наталка", что в Оболонском районе столицы.
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Об этом пишет Сегодня.
Свидетели успели снять серое облако дыма с берега Днепра. По информации СМИ, горят плавучие дачи.
Огонь охватил около 200 квадратных метров.
Отмечается, что пожар ликвидируют спасатели со специальных лодок.
Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют.
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