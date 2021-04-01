Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар напротив парка "Наталка", что в Оболонском районе столицы.

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Об этом пишет Сегодня.

Свидетели успели снять серое облако дыма с берега Днепра. По информации СМИ, горят плавучие дачи.

Огонь охватил около 200 квадратных метров.

Отмечается, что пожар ликвидируют спасатели со специальных лодок.

Данные о жертвах или пострадавших отсутствуют.

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Автор: Яна Ставская