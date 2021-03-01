Пожар произошел на столичной Оболони.

В Киеве минувшей ночью произошел пожар на рынке на Оболони, который находится на улице Маршала Малиновского.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя соответствующее видео.

На место прибыли спасатели. Есть ли пострадавшие в результате пожара - пока неизвестно.

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Автор: Юрий Годован