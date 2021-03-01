Пожар на рынке / скриншот видео
В Киеве минувшей ночью произошел пожар на рынке на Оболони, который находится на улице Маршала Малиновского.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook, публикуя соответствующее видео.
На место прибыли спасатели. Есть ли пострадавшие в результате пожара - пока неизвестно.
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