Причина инцидента устанавливается.

В Николаевской области на полях, где растет пшеница, произошел пожар. Инцидент произошел на сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городской территориальной общины.

Об этом Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области сообщило в Facebook.

В ведомстве уточняют, что во время инцидента сгорело почти пять гектаров пшеницы. Пожарные потушили пожар пшеницы на корню площадью 3 га и 1,9 га пожнивных остатков силами двух подразделений.

"Сообщение о том, что горит стерня и злаковая культура на спецлинию 101 поступило в 13:34. Привлекая 1 единицу техники ГСЧС и 5 лиц, трактор с плугом и трактор с бочкой ПП "Григоренко" в 14:29 пожар локализовали и в 15:11 ликвидировали", - указано в сообщении.

Причины пожара пока неизвестны. Их уже выясняют.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Кривом Роге горел дом престарелых. Огонь охватил хозяйственную комнату на первом этаже трехэтажного дома.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко