В Николаевской области на полях, где растет пшеница, произошел пожар. Инцидент произошел на сельскохозяйственном поле на территории Баштанской городской территориальной общины.
Об этом Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области сообщило в Facebook.
В ведомстве уточняют, что во время инцидента сгорело почти пять гектаров пшеницы. Пожарные потушили пожар пшеницы на корню площадью 3 га и 1,9 га пожнивных остатков силами двух подразделений.
"Сообщение о том, что горит стерня и злаковая культура на спецлинию 101 поступило в 13:34. Привлекая 1 единицу техники ГСЧС и 5 лиц, трактор с плугом и трактор с бочкой ПП "Григоренко" в 14:29 пожар локализовали и в 15:11 ликвидировали", - указано в сообщении.
Причины пожара пока неизвестны. Их уже выясняют.
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