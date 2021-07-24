Огонь охватил хозяйственную комнату на первом этаже трехэтажного дома.

В Кривом Роге горел дом для пожилых людей на улице Железная в Саксаганском районе.

Об этом сообщает ГСЧС в области.

На место происшествия отправили спасателей четырех пожарно-спасательных частей 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Огонь охватил хозяйственную комнату на первом этаже трехэтажного дома. Во время возникновения возгорания внутри дома заходилось 25 человек: 22 человека пожилого возраста (жители пансионата) и 3 медработника.

Спасателям удалось спасти 22 жильцов дома – с первого этажа на свежий воздух вынесли 14 человек (пятерых спасли сами же работники пансионата), с другой – эвакуировали трех человек и еще трех выведено в аппаратах СИЗОД.

Пожар локализован в 03:26 и ликвидирован в 04:20.

Огонь уничтожил старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 квадратов.

К тушению пожара привлечены 17 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления.

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Автор: Яна Ставская