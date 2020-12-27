В Овидиопольском районе Одесской области в ночь на 27 декабря из-за новогодней гирлянды сгорел жилой дом.
Читайте такжеВ Новой Каховке до смерти избили военногоКак сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в 3:40 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома на первой линии 38-го участка садового кооператива «Восток».
«Произошло возгорание одноэтажного жилого дома открытым пламенем по всей площади. Пожар был локализован в 4:32 и ликвидирован в 5:04», - говорится в сообщении.
В результате пожара уничтожено здание на площади 100 кв. м.
Предполагается, что причина пожара - короткое замыкание электропроводки новогодней гирлянды. Ущерб устанавливается.
Спасено рядом расположенное хозяйственное здание стоимостью 100 тыс. грн. Люди не пострадали.
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