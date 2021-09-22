Александр Иванько был доставлен вовремя на автомобиле скорой помощи.

Александр Иванько, который получил огнестрельное ранение во время покушения на первого помощника президента Сергея Шефира, находится в стабильном состоянии. Ему сделали операцию.

Об этом рассказал главный врач клинической больницы "Феофания" Игорь Семенив в эфире телеканала "Украина 24".

"Пациент был доставлен к нам машиной скорой помощи с определенным диагнозом. По действующему законодательству я не имею право его разглашать. Медицинскую помощь ему предоставили в полном объеме. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Он находится в одном из отделений интенсивной терапии", - рассказал главврач.

При этом он опроверг, что пострадавший находился в реанимации.

Читайте такжеПолковник СБУ назвал возможный мотив покушения на Шефира (видео)"Когда человек поступает с таким диагнозом, то он сначала оказывается в операционной, а потом уже в одном из отделений интенсивной терапии. А сколько он там пробудет, определяется его состоянием", - объяснил Семенив.

По его словам, операция прошла гладко, стандартно, без каких-либо осложнений и заверил, что мужчине оказали всю необходимую помощь.

"Это обычная операция, которую мы неоднократно проводили раненым на фронте. Таких операций очень много. У пациента не было потери крови. Реабилитационный период зависит от того, как будет проходить период заживления. Нельзя исключать возможные осложнения в результате огнестрельного ранения. Мы надеемся, что все заживет легко", - рассказал медик.

Он отметил, что у водителя Шефира ранение в ногу.

"Его доставили в Феофанию, потому что больница могла быть ближайшее от места нападения или потому что он сотрудник Офиса президента и находится на обслуживании в Феофании", - подытожил главврач больницы.

Покушение на советника президента Шефира: что известно

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания".

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко назвал три версии причин покушения на первого помощника президента Сергея Шефира: давление на высшее руководство государства; дестабилизация политической ситуации в стране; спецслужбы иностранных государств.

Автор: Анастасия Горбачева