Как сообщают в социальных сетях очевидцы, пострадавший - лейтенант, который якобы был пьян.

В Одесской области, на трассе Киев-Одесса, в ДТП пострадал военный.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Авария произошла 24 декабря около половины десятого вечера недалеко от села Нерубайское.

Предварительно установлено, что направляясь в сторону Одессы водитель BMW не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в дерево. Его доставили в больницу с разными травмами.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый регистр досудебных расследований по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, пострадавший - лейтенант, который якобы был пьян.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области при столкновении трех грузовиков погибли два человека.

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