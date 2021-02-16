Женщина спешила отвести ребенка в детский сад.

В Житомирской области поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына.

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Ребенка она везла на санках через железнодорожный переход. Говорит, что спешила отвести его в детский сад.

Товарный поезд перекрыл проход, женщина решила не ждать, а перелезть под вагонами.

Сначала полезла не с ребенком, а с санками. И этим спасла мальчика. Сейчас женщина находится в реанимации.

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Автор: УНИАН