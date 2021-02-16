Пострадавшая находится в реанимации / Скриншот
В Житомирской области поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына.
Читайте такжеВ Киеве 13-летняя девочка выпала из окна 14 этажаОб этом идёт речь в сюжете ТСН.
Ребенка она везла на санках через железнодорожный переход. Говорит, что спешила отвести его в детский сад.
Товарный поезд перекрыл проход, женщина решила не ждать, а перелезть под вагонами.
Сначала полезла не с ребенком, а с санками. И этим спасла мальчика. Сейчас женщина находится в реанимации.
Новости Украины: в Житомирской области поезд отрезал женщине ногу на глазах ее 4-летнего сына
Вам может быть интересно
- Под Днепром 8 вагонов грузового поезда сошли с путей и заблокировали движение (фото)
- Пассажиры поезда УЗ пожаловались на клопов в вагоне и показали укусы (фото)
- Шансы выжить были мизерные: врачи спасли подростка, которого сбил поезд (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram