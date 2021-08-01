На линию "102" поступил вызов от специализированной бригады скорой медицинской помощи.

В Харькове полуголый мужчина, на котором были только шорты, бегал по крыше дома по улице Ушакова. Мужчина, размахивая палкой, дрался с полицейскими, которые пытались снять его с крыши.

Об этом сообщает 2day.kh.ua.

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В пресс-службе патрульной полиции Харьковской области рассказали, что ​​на линию "102" поступил вызов от специализированной бригады скорой медицинской помощи.

"Врач сообщил, что им необходимо доставить в больницу мужчину, который имеет явное психическое расстройство, ведет себя агрессивно и может навредить себе и окружающим. Также врачи установили, что гражданин состоит на учете в областном клиническом психиатрическом диспансере. Прибыв на место, на улице Ушакова, патрульные увидели мужчину, который стоял на крыше дома. Гражданин держал в руках два неизвестных предмета. Также он угрожал врачам и полицейским", — рассказали патрульные.

39-летнего мужчину задержали и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

В отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что правоохранители начали проверку и открыли уголовное дело по факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов (ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

Пострадали двое сотрудников полиции, их госпитализировали в больницу.

Очевидцы происшествия выложили видео в социальные сети.

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Автор: Елена Коваленко