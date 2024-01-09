Украинский суд оценил активность военного пенсионера в 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Полковник армии в отставке, который в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии, активно сотрудничал с разведкой российской частной военной компании "Вагнер", осужден за государственную измену. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В сообщении отмечается, что предателю назначено наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также он лишен воинского звания.

Отмечается, что бывший полковник с сентября 2022 года по февраль 2023 года активно сотрудничал с разведкой частной военной компании "Вагнер". Он изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность и маршруты передвижения военной техники Вооруженных Сил Украины, а также отслеживал наличие оборонных объектов возле админзданий и правоохранительных ведомств.

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В прокуратуре отмечают, что полученные разведданные предатель наносил на подробную карту областного центра, фотографировал и присылал вражеской разведке. Также осужденный собирал и передавал "вагнеровцам" анкетные данные командиров одной из воинских частей.

"При этом осознавал тяжесть своего преступления и жаловался куратору, что при таком сотрудничестве он "рискует своей свободой", - сказано в сообщении. Для конспирации он выбрал себе позывной "Снаров".

Предателя задержали в марте 2023 года, а суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Поскольку средства на залог были внесены, то мужчина освободился из под стражи и пытался бежать в Республику Беларусь, но был задержан при попытке пересечения границы. С тех пор находится под стражей.

"Во время судебного разбирательства свою вину предатель не признал. Вел себя вызывающе и использовал свое состояние здоровья, чтобы затянуть сроки рассмотрения дела. Не скрывал своих пророссийских идеологических взглядов, подтверждая пренебрежительное отношение к украинцам", - сообщает Офис генерального прокурора.

Другие материале о предателях

Как сообщал УНИАН, агента ФСБ, который следил за военнослужащими Сил обороны на Харьковщине, приговорили к 15 годам заключения. В зоне особого внимания злоумышленника были военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники СБУ.

Также мы рассказывали, что на Днепропетровщине задержали чиновника "Укрзализныци", который шпионил за эшелонами ВСУ. Предатель был завербован ФСБ летом прошлого года, в поле зрения российской спецслужбы попал из-за активности в прокремлевских Телеграм-каналах.

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