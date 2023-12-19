Золотой бизнес российских наемников в Африке не только подпитывает военную машину России, но и приводит к дестабилизации региона.

Деятельность военизированной группировки "ЧВК Вагнер" в Судане, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали с февраля 2022 года приносила доход в размере 114 млн долларов в месяц. В целом структуры "Вагнера" могли получить там до 2,5 млрд долларов с начала войны в Украине, пишет "Международное французское радио" (RFI) со ссылкой на данные The Blood Gold.

"Золото, добытое в африканских странах и отмытое на международных рынках, принесло миллиарды долларов российскому государству, которое имеет критически важные потребности для ведения войны", – указывают в отчете.

Издание отмечает, что добытое таким образом в Африке золото прямо и косвенно финансировало войну России против Украины.

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"Этот прибыльный бизнес российских наемников в Африке, помимо подпитки военной машины России, также приводит к дестабилизации региона и подрывает западное влияние в этих странах, прямо и косвенно способствуя увеличению числа беженцев, просящих убежища в Европе", – отмечают исследователи.

Так, по словам журналистов, в ЦАР "Вагнер" получил эксклюзивные права на добычу на руднике Ндассима, крупнейшем в стране. Сейчас объем добычи золота там оценивается в 290 млн долларов в год.

Что касается Судана, там группировка контролирует крупный завод и стала основным покупателем и экспортером необработанного золота. Однако статистика внешней торговли страны показывает, что официальный экспорт золота в Россию равен нулю. При этом полученные CNN данные суданского центрального банка свидетельствуют, что в 2021 году в стране исчезло по меньшей мере 32,7 тонны золота. Основным источником этого дефицита называется контрабанда золота "ЧВК Вагнер", указано в публикации.

По данным американской разведки, отмечает СМИ, в Мали около 1000 российских наемников получают от местных военных 10,8 млн долларов в месяц наличными. Средства выделяет военная хунта, доходы которой зависят от немногих международных горнодобывающих компаний.

Деятельность "ЧВК Вагнер" в Африке

Ранее УНИАН писал, что в самом центре Африки разгорается битва за власть. После гибели лидера наемников в ЦАР появилась возможность для западных держав предложить альтернативу.

Были времена, когда лидер группы "Вагнера" Евгений Пригожин появлялся в Российском культурном центре в столице Центральноафриканской Республики. Однако его смерть разрушила отношения наемников с властями ЦАР, которые рассматривают предложения России и западных стран, пытаясь найти замену "вагнеровцам" в качестве гаранта безопасности.

В то же время аналитики американского Института изучения войны отметили, что у "вагнеровцев" возникают проблемы в Африке из-за напряженности с Минобороны РФ.

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