Развединформация нужна была оккупантам для подготовки серии диверсий против украинских воинов и на оборонных заводах.

Агента ФСБ, который следил по военнослужащим Сил обороны в Харьковской области, приговорили к 15 годам заключения.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в зоне особого внимания злоумышленника были военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники СБУ.

Прежде всего он пытался установить места временной дислокации и проживания украинских защитников, а также маршруты их передвижения на собственных автомобилях.

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Кроме этого, как проинформировали в спецслужбе, российский агент выполнял задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса на территории региона.

Отмечается, что развединформация нужна была оккупантам для подготовки серии диверсий против украинских военных и на оборонных заводах.

Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ в результате спецоперации в Харькове в марте этого года. Благодаря оперативному реагированию, украинская спецслужба предотвратила совершение диверсий со стороны российской спецслужбы.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в ноябре 2022 года был дистанционно завербован кадровым сотрудником оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицевым А. П.

Как отметили в спецслужбе, в поле зрения оккупанта мужчина попал через своего брата – военного ВС РФ в запасе, проживающего на территории страны-агрессора.

"Для выполнения вражеских задач предатель обходил улицы Харькова и скрыто снимал на камеру своего телефона места базирования и пути передвижения украинских защитников. Для конспирации использовал 3 мобильных телефона и 7 номеров различных операторов. Также применял специальное приложение, чтобы скрыть мессенджеры на гаджете", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время обысков в квартире фигуранта изъят ноутбук и мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности.

Суд признал российского агента виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет тюрьмы.

Церковная хористка корректировала атаки РФ на позиции ВСУ возле Запорожья

СБУ задержала сторонницу России, которая корректировала воздушные атаки противника на позиции ВСУ вблизи Запорожья и ожидала полной оккупации региона. Ею оказалась церковная хористка и жена настоятеля местного храма УПЦ МП.

Также враг давал ей задачу выявить пункты временной дислокации подразделений ВСУ, которые привлечены к контрнаступательным операциям на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

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