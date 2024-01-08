Предатель был завербован ФСБ летом этого года, в поле зрения российской спецслужбы попал из-за активности в прокремлевских Телеграм-каналах.

Контрразведка провела спецоперацию в Днепре, в результате которой задержала еще одного агента ФСБ - им оказался чиновник одной из узловых станций Укрзализныци.

Как сообщила Службы безопасности Украины, чиновник по указанию агрессора собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ. Кроме того, фигуранта интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железнодорожным сообщением.

Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения воинских эшелонов, а также пытался узнать об их маршруте с остановками и пунктами назначения. Прежде всего, злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

"Развединформация нужна была оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона. Таким образом захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ", - отметили в СБУ.

Однако контрразведка сработали на опережение. Вражеского агента задержали в собственном доме. Во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяты мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Как установило расследование, фигурант был дистанционно завербован ФСБ летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских Телеграм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию РФ. Для коммуникации с ФСБ агент использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Задержание предателей в Украине - детали

В декабре агента ФСБ, который следил за военнослужащими Сил обороны на Харьковщине, приговорили к 15 годам заключения.

В зоне особого внимания злоумышленника были военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники СБУ.

Вражеского агента задержали в результате спецоперации в Харькове в марте этого года. Благодаря оперативному реагированию украинская спецслужба предотвратила совершение диверсий со стороны российской спецслужбы.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в ноябре 2022 года был дистанционно завербован кадровым сотрудником оперативной группы ФСБ в Белгородской области Салицевым А. П.

Как отметили в спецслужбе, в поле зрения оккупанта мужчина попал через своего брата – военного ВС РФ в запасе, проживающего на территории страны-агрессора.

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