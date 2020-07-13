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В Черновцах копы "скрутили" пожилого торговца на улице и попали на видео

13:44, 13 июля 2020
Происшествия
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Мужчине стало плохо, когда на него надели наручники / скриншот из видео

Видео инцидента было обнародовано в сообществе СтопХам Буковина в Facebook.

Пользователи соцсети возмутились действиями патрульных, посчитав их чрезмерными.

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Но в пресс-службе патрульной полиции отметили, что задержание было проведено после того, как мужчина отказался выполнять требование правоохранителей и прекратить торговлю в неустановленном для этого месте.

«Данные лица отказывались предъявлять документы, чтобы установить их личность, и называться, и продолжали правонарушения», - говорится в сообщении.

В результате правоохранители силой надели на пенсионера наручники, из-за чего ему стало плохо и на место вызвали скорую.

Как сообщал УНИАН, в Харькове участковый инспектор Слободского отдела полиции до крови избил 68-летнего мужчину в трамвае.

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