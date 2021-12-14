Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Луганщины, который сейчас проживает в Киевской области.

Полиция Киевской области задержала вооруженного злоумышленника, который сегодня около 12:00 в с. Софиевская Борщаговка совершил несколько выстрелов в направлении людей, после чего закрылся в одной из квартир многоэтажки.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мужчина стрелял по рабочим, которые приехали проводить работы рядом с его домом.

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Сообщается, что на место сразу выехала группа реагирования патрульной полиции, спецназовцы, криминальная полиция и руководство полиции Киевской области.

Правоохранители предупредили жителей об опасности и провели блокирование местности. Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры.

Детали инцидента

"Бойцы спецподразделения КОРД выломали двери и задержали злоумышленника. Как оказалось, мужчина перемещался между двумя квартирами, в одной было оружие, а в другой находился стрелок", - рассказал глава областной полиции Андрей Небитов.

Злоумышленником оказался 37-летний уроженец Луганщины, который сейчас проживает в Киевской области.

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Автор: Татьяна Герасименко