Стрелок скрывался в многоэтажке.

В Вишневом задержали вооруженного мужчину, устроившего стрельбу.

Об этом сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Внимание! Только что состоялась спецоперация по задержанию вооруженного злоумышленника в Вишневом", — написал Небытов.

По словам начальник полиции области, сегодня в 12:00 задержанный стрелял в сторону людей, после чего заперся в одной из квартир многоэтажки.

Спустя 4 часа его квартиру штурмовали правоохранители.

"Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры. Злоумышленник задержан", — добавил Небытов, отметив, что детали инцидента будут озвучены позже.

На опубликованных Небытовым кадрах можно увидеть окруженное здание, задержанного стрелка и оружие.

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Автор: Анастасия Печенюк