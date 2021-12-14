Задержание стрелка в Вишневом / скриншот с видео

В Вишневом задержали вооруженного мужчину, устроившего стрельбу. 

Об этом сообщил в Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

"Внимание! Только что состоялась спецоперация по задержанию вооруженного злоумышленника в Вишневом", — написал Небытов. 

По словам начальник полиции области, сегодня в 12:00 задержанный стрелял в сторону людей, после чего заперся в одной из квартир многоэтажки. 

Спустя 4 часа его квартиру штурмовали правоохранители.

"Была срочно введена спецоперация и проведен штурм квартиры. Злоумышленник задержан", — добавил Небытов, отметив, что детали инцидента будут озвучены позже. 

На опубликованных Небытовым кадрах можно увидеть окруженное здание, задержанного стрелка и оружие. 

Задержание стрелка в Вишневом / фото Андрей Небытов, Facebook
Задержание стрелка в Вишневом / фото Андрей Небытов, Facebook
Задержание стрелка в Вишневом / фото Андрей Небытов, Facebook
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Автор: Анастасия Печенюк