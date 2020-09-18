Патрульным девочка объяснила, что на пути домой встретила своего 10-летнего друга, а тот предложил покататься.

Полицейские разыскали двух малолетних детей, которые отправились гулять по ночному городу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Почти в полночь на линию 102 позвонила женщина и попросила найти ее пропавшую 7-летнюю дочь. Девочка играла с подругой под присмотром ее родителей в соседнем дворе, на улице Зодчих, и, как оказалось, еще в 21:00 ушла, но домой так и не вернулась.

«Сперва испуганные родители искали дочь самостоятельно, надеялись, что она где-то неподалеку, но приближалась ночь, а поиски ни к чему не привели. Тогда и позвонили в полицию», - говорится в сообщении.

Патрульные передали приметы и фото девочки своим коллегам и отправились на поиски. За пол часа патрульные Артур Бондарь и Богдан Денисов заметили двух детей - на пустой улице Симиренко: мальчик с девочкой беззаботно катались на велосипеде.

Патрульным девочка объяснила, что на пути домой встретила своего 10-летнего друга, а тот предложил покататься. О том, что их ищут родители, дети даже не подозревали.

Инспекторы вернули обоих детей родителям и вызвали коллег из отдела ювенальной превенции.

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Автор: УНИАН