На одесском курорте двое полицейских избили 25-летнего парня: дело передали в суд

Полицейские без всяких оснований и объяснений избили 25-летнего парня в поселке Затока.

В Одесской области будут судить двоих полицейских, избивших человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в суд направлен обвинительный акт в отношении двух правоохранителей батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области. Мужчины подозреваются в превышении служебных полномочий с применением насилия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Установлено, что полицейские в 2019 году, находясь в составе экипажа автопатруля, патрулировали территорию курортного поселка Затока Белгород-Днестровского района области.

«Они остановили 25-летнего парня и без каких-либо оснований и объяснений применили к нему физическую силу. Вследствие таких незаконных действий правоохранителей потерпевший получил многочисленные телесные повреждения», - сообщили в пресс-службе.

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Расследование осуществляли следователи территориального управления ГБР в Николаеве.

Как сообщал УНИАН, в апреле двум полицейским батальона полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Одесской области было сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий. Подозреваемые избили человека, которого остановили на улице в целях проверки документов и попытались обыскать.

Сообщалось, что это произошло 10 сентября 2019 года в пгт Затока.

Один из подозреваемых потребовал, чтобы гражданин показал содержимое сумки, но тот отказался. После этого мужчину начали избивать. Прекратили свои действия полицейские только после вмешательства прохожих.

Как сообщал УНИАН, на днях в Одессе произошла массовая драка из-за неправильной парковки: полиции пришлось стрелять.

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