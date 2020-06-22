В Одессе произошла массовая драка из-за неправильной парковки: полиции пришлось стрелять (фото)

Конфликт произошел из-за неправильной парковки автомобиля на территории жилмассива "Радужный". В драке приняли участие около 10 человек.

В Одессе произошла массовая драка, во время которой полицейский применил оружие.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел вчера около 23.00.

Предварительно установлено, что на территории жилого массива «Радужный» между группой местных жителей возник конфликт из-за неправильно припаркованного автомобиля. Стычка переросла в драку, которую из окна своей квартиры увидел работник одесской полиции, проживающего в этом же доме.

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Как отмечается, полицейский вышел на улицу, чтобы разнять конфликтующих и прекратить противоправные действия.

«В ответ на попытку успокоить участников драки полицейский получил несколько ударов, от которых упал на землю. Неустановленный пока гражданин распылил в сторону людей слезоточивый газ. Чтобы пресечь правонарушение, работник полиции несколько раз выстрелил вверх из зарегистрированного на свое имя устройства для отстрела резиновых пуль», - сообщили в главке.

В результате конфликт был прекращен. Согласно результатам медицинского осмотра, работник ГУНП был трезв.

Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, установила и опросила участников события. Правовая квалификация действиям каждого из них будет дана в рамках уголовного производства, которое начато по ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, руководством регионального главка Нацполиции назначено служебное расследование, которое определит правомерность действий полицейского, применившего оружие.

Как сообщили УНИАН очевидцы случившегося, в драке приняли участие порядка 10 человек. В результате стрельбы люди не пострадали, у ряда дравшихся мужчин были разбиты лица.

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